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Происшествия12 октября 2021 5:37

Женщина и двое мужчин найдены погибшими в частном доме в селе Никольское

Следственный комитет начал проверку
Источник:kp.ru
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Фото: СУ СКР по Саратовской области

Двое мужчин и женщина погибли в Духовницком районе Саратовской области.

Днем 11 октября жительница села Никольское Духовницкого района навестила соседей. На стук в дверь никто не отреагировал. Заглянув в дом, она обнаружила там мертвую 75-летнюю хозяйку, а также тела 49-летнего и 38-летнего мужчин.

Соседка позвонила сообщила в полицию.

Признаков насильственной смерти на телах погибших следователем регионального СУ СКР не обнаружено.

Как сообщили в Следственном комитете, помещение дома отапливалось газовой печью типа «Голландка», фитиль которой на момент визита соседки еще горел. Шибер дымохода печи был закрыт. В качестве наиболее вероятной причины смерти мужчин и женщины рассматривается отравление продуктами горения.

Назначены судебно-медицинские исследования.