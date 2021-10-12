Женщина и двое мужчин найдены погибшими в частном доме в селе Никольское

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Двое мужчин и женщина погибли в Духовницком районе Саратовской области.

Днем 11 октября жительница села Никольское Духовницкого района навестила соседей. На стук в дверь никто не отреагировал. Заглянув в дом, она обнаружила там мертвую 75-летнюю хозяйку, а также тела 49-летнего и 38-летнего мужчин.

Соседка позвонила сообщила в полицию.

Признаков насильственной смерти на телах погибших следователем регионального СУ СКР не обнаружено.

Как сообщили в Следственном комитете, помещение дома отапливалось газовой печью типа «Голландка», фитиль которой на момент визита соседки еще горел. Шибер дымохода печи был закрыт. В качестве наиболее вероятной причины смерти мужчин и женщины рассматривается отравление продуктами горения.

Назначены судебно-медицинские исследования.