Администрация Саратова нашла только одного нарушителя масочного режима в транспорте

Полиция и чиновники продолжают рейды в общественном транспорте для выявления всех, кто забывает пользоваться маской. Только за 11 октября протоколы составлены 117 протоколов об административном нарушении на тех, кто был в транспорте без масок.

Самый большой «улов» у представителей полиции – 104 протокола при проверке 124 единиц транспорта.

Представители администрации Саратова провели рейд и составили только один протокол на нарушителя. Администрация Энгельсского муниципального района по итогам двух проверок «сдала» семерых безмасочников.

Министерством транспорта и дорожного хозяйства области за два рейда в день составлено пять протоколов об административных правонарушениях, но – на водителей.

В Министерстве заметили, что подобные проверочные мероприятия проводятся теперь в ежедневном режиме.