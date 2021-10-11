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Общество11 октября 2021 17:21

Администрация Саратова нашла только одного нарушителя масочного режима в транспорте

Полицейские за день составили 104 протокола, в Энгельсском районе чиновники выявили семерых нарушителей
Источник:kp.ru
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Полиция и чиновники продолжают рейды в общественном транспорте для выявления всех, кто забывает пользоваться маской. Только за 11 октября протоколы составлены 117 протоколов об административном нарушении на тех, кто был в транспорте без масок.

Самый большой «улов» у представителей полиции – 104 протокола при проверке 124 единиц транспорта.

Представители администрации Саратова провели рейд и составили только один протокол на нарушителя. Администрация Энгельсского муниципального района по итогам двух проверок «сдала» семерых безмасочников.

Министерством транспорта и дорожного хозяйства области за два рейда в день составлено пять протоколов об административных правонарушениях, но – на водителей.

В Министерстве заметили, что подобные проверочные мероприятия проводятся теперь в ежедневном режиме.