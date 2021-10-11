В Балакове водитель на автомобиле автошколы сбил девушку на переходе

Госавтоинспекция

Сегодня, 11 октября, в Балакове водитель-ученик сбил женщину на пешеходном переходе, об этом сообщает госавтоинспекция.

Аварий произошла в 8:50 в районе дома 15 по улице Комарова. 54-летний водитель на автомобиле «Лада Гранта», не пропустил 22-летнюю девушку на пешеходном переходе. Виновник ДТП ехал на автомобиле автошколы.

В результате ДТП женщина с травмами была доставлена в лечебное учреждение. На водителя возбуждено дело об административном правонарушении.

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