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Общество11 октября 2021 16:36

На Кумысной поляне у 9 Дачной обновили два родника

Источник:kp.ru
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Спонсоры помогли благоустроить два родника на 9 Дачной в Ленинском районе Саратова. Они находятся на территории природного парка «Кумысная поляна».

За лето проложили трубы в одном из родников обновили свод над ним, восстановили подпорную стенку и построили фасад из светлого бутового камня. Для тех, кто к роднику подъезжает с большими канимстрами вывели отдельную трубу. Обновлены лавочки и беседки, установлены информационные щиты.

Открывать обновленные родники 13 октября будет министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.