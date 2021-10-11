Центр Саратова на сутки останется без холодной воды

Завтра, 12 октября, в центре Саратова пройдет массовое отключение холодной воды. Об этом сообщили в «КВС».
Для первого этапа ввода в использование водопровода в Трудовом переулке с 5 утра завтрашнего дня до 4:30 следующего, 13-го октября, водоснабжения не будет по следующим адресам:
- Б. Горная (от дома №69 до дома №159, дом №182);
Вознесенская (от ул. Посадского до ул. Соколовая);
Волочаевский пр.;
Глебучев Овраг;
Комсомольская (от ул. Посадского до ул. Соколовая);
М. Горная (дома №№40/54 и 61/77);
Некрасова (от ул. Посадского до ул. Соколовая);
Октябрьская (от ул. Посадского до ул. Соколовая);
Посадского (от ул. Вознесенская до ул. Радищева);
Радищева (дома №№50, 54д, 60, 62, 64, 66);
Соборная (от ул. Глебучев Овраг до ул. Б. Горная);
Соколовая (дом №44/62; от ул. Чернышевского до ул. Радищева);
Трудовой переулок (дом №3/19);
Чернышевского (дом №218).
В течение двух суток после пуска воды пить её можно будет только в кипяченом виде. Подвоз по отключениям будет осуществляться по заявкам от районных администраций.
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