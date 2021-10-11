В Саратовской области охоту на зайцев и хорьков разрешат раньше обычного

С завтрашнего дня, 12 октября, в Саратовской области стартует выдача разрешений на добычу пушных зверей. Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства области сообщает, что это сделано, чтобы не создавать очереди среди охотников.

В «пушной сезон» поохотиться можно будет на зайца-русака, лисицу, корсака (левобережная популяция) и енотовидную собаку. Открытие сезона состоится 30 октября и продлится до 31 января 2022 года. Разрешено добывать зайца-русака: за день охоты не более двух, за сезон не более 10 особей, куницы лесной и каменной за сезон охоты можно добывать не более двух особей, тоже количество актуально для лесного хоря и американской норки.

В отношении других видов пушных животных нормы добычи не установлены.

Выдача разрешений проходит по адресу комитета охотничьего хозяйства (Саратов, ул. Университетская, 45/51, кабинет 212), а стоит оно 650 рублей. Телефон для справок: 8(8452) 51-22-48, 50-33-03.

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