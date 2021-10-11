В Саратовской области наступило короткое бабье лето

Неделя будет теплой. О сохранении антициклона в Саратовской области рассказала замначальника регионального гидрометцентра Светлана Цветайло.
Небо не будет абсолютно ясным, ближе к концу недели в западных районах даже может быть облачно с прояснениями. Давление в области остается повышенным.
Ветер обещают южный – от 2 до 9 метров в секунду ночью и от 8 до 13 – днём.
Ночью термометры покажут от -3Сº до +2Сº, на возвышенностях на севере региона – 3-8, в пониженных формах рельефа в Правобережье – от -4º до -6º. Днем температура будет достигать 12-17 градусов тепла.
Недолгий дождь может пройти 15-16 числа во время прохождения атмосферного фронта. В выходные станет облачно, на границе с Волгоградской областью возможны дожди.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.