В Саратовской области наступило короткое бабье лето

Неделя будет теплой. О сохранении антициклона в Саратовской области рассказала замначальника регионального гидрометцентра Светлана Цветайло.

Небо не будет абсолютно ясным, ближе к концу недели в западных районах даже может быть облачно с прояснениями. Давление в области остается повышенным.

Ветер обещают южный – от 2 до 9 метров в секунду ночью и от 8 до 13 – днём.

Ночью термометры покажут от -3Сº до +2Сº, на возвышенностях на севере региона – 3-8, в пониженных формах рельефа в Правобережье – от -4º до -6º. Днем температура будет достигать 12-17 градусов тепла.

Недолгий дождь может пройти 15-16 числа во время прохождения атмосферного фронта. В выходные станет облачно, на границе с Волгоградской областью возможны дожди.

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