В Саратове автохам на «Ладе» перегородил пандус для инвалидов и разозлил горожан

Фото: Заводской Online Саратов

Сегодня, 11 октября, жительница Саратова пожаловалась в социальной сети на то, что автохам перегородил доступ к пандусу для инвалидов и тяжелых сумок.

Как пишет пользователь с ником Ксения Сотникова в группе «Заводской Online Саратов» по адресу Барнаульский тупик, 8 автохам на «Ладе» встал прямо перед пандусом для инвалидов и ушел по своим делам.

Горожане были возмущены публикацией.

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