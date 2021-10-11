Завтра ученики Саратовской области вернутся в школы

С завтрашнего дня школьники Саратовской области вернутся к очной учебе. Об этом сегодня, 11 октября, сообщили в региональном минздраве.

Решение было принято оперштабом, исходя из мониторинга заболеваемости педагогов и учащихся:

- За период, когда школьники и студенты находились на дистанционном обучении, удалось снизить заболеваемость педагогов. Разобщение также привело к положительной динамике по снижению заболеваемости ОРВИ и гриппом среди учащихся, - говорится в сообщении ведомства.

Образовательный процесс организуют с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним, дети были на дистанте с 27-го сентября.

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