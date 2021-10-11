«Лиза Алерт» просят у автомобилистов помощи в поисках пропавшей по дороге к Балашову пенсионерки

Ориентировку разместили поисковики

Волонтеры саратовского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» просят автомобилистов помочь в поисках пропавшей 8-го октября 81-летней Анны Малюгиной из села Ольшанка Аркадакского района Саратовской области.

Поисковики просят прислать записи с видеорегистраторов за период с 17 часов 8-го по 17 часов 9-го октября. «Лизу Алерт» интересует участок трассы Р207 (Пенза-Балашов-Михайловка) от Ольшанки до Балашова.

Волонтеры просят присылать записи на электронную почту lizaalert64@gmail.com или в комментариях под постом в соцсети.

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