В Саратове планируют повышать качество школьного образования

В Саратовской области при региональном правительстве создана еще одна структура, призванная повысить качество образования. Об этом в своем инстаграм сообщил председатель правительства области Роман Бусаргин.

В ее состав вошли представители профильных структурных подразделений, руководители высших учебных заведений региона, а также представители общественных организаций.

В ближайшее время будет назначено первое заседание совета по повышению качества образования в регионе.

Эксперты проанализируют требующие большего внимания направления и выработают предложения по повышению качества образования в регионе.

Напомним, недавно общественник призвал прекратить страдания, которые называются "образованием на селе".