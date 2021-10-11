В Саратове Максим Сиденко возглавит комитет по ЖКХ

Максим Сиденко

Максим Сиденко возглавит комитет по ЖКХ в Саратове. Сегодня, 11 октября, глава города Михаил Исаев сообщил об этом в ходе оперативного совещания.

Нынешний руководитель комитета по ЖКХ Наталия Даниленко идет на понижение - останется в ведомстве в качестве заместителя председателя.

Главой администрации Заводского района назначен Олег Курицын. Он служил руководителем отдела в комитете по экономике, заместителем председателя комитета по ЖКХ, заместителем главы администрации Волжского района Саратова по экономике.