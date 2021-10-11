В Саратовской области введена обязательная вакцинация работающего населения

Фото: Оперштаб

Сегодня, 11 октября, в Саратовской области введена вакцинация работающего населения от 18 лет и старше с охватом не менее 80% от общей численности. Соответствующее распоряжение подписал Роман Бусаргин.

Вакцинация вводится в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу остается напряженной.

Проведение прививок гражданским и муниципальным служащим, работникам органов власти и местного самоуправления предписано обеспечить в срок до 15 ноября – первым компонентом, до 15 декабря – вторым.

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