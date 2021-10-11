За ущерб в три млн природе Саратовской области волгоградские бизнесмены получили 300 тысяч штрафа

Суд вынес приговор двум бизнесменам из Волгограда. Их признали виновными в нарушении правил утилизации химотходов в Саратовской области. Сегодня, 11 октября, об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Следствием и судом установлено, что на срок с ноября 2018 года по 12 сентября 2019-го волгоградское ООО заключило договор с нефтедобывающей организацией из Саратовской области об оказании услуг по погрузке, транспортировке, утилизации и обезвреживанию подтоварной воды, образовавшейся после отстаивания нефти в резервуарах.

В свою очередь волгоградская фирма заключила с саратовской фирмой договор на утилизацию воды на полигоне в области.

- При этом фирма не имела технических возможностей и условий для законного способа утилизации. В связи с этим отходы сливались непосредственно в почву, что было известно представителям обоих организаций, принявших на себя обязательства по проведению утилизации. Сумма ущерба, причиненного окружающей среде, в результате несанкционированного размещения в почве химических веществ и отходов, составила 2 880 000 рублей, - говорится в сообщении СК.

Преступников выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД.

Предприниматели вину не признали. Суд выписал каждому штрафы на 150 тысяч рублей.

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