В Саратове будут судить недосмотревшую за жизнью пятимесячного сына горожанку

Следователи Ленинского района Саратова закончили расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. Перед судом предстанет 25-летняя мать погибшего ребенка.

По данным следствия, вечером 27 июля горожанка вместе с пятимесячным сыном осталась ночевать у своей подруги в квартире на Тархова. Ребенка девушка уложила в коляске, о ремнях безопасности которой было достоверно известно, что они неисправны.

Около семи утра обвиняемая проснулась. Выйдя к коляске на кухню, она обнаружила младенца на полу. Ночью ребенок выпал, ударился головой и через непродолжительное время скончался.

Судмедэксперты подтвердили причину смерти – тупая травма головы с кровоизлиянием головного мозга.

Девушка признала вину. Дело передали в суд.

Напомним, за последнее время в Саратовской области погибли пятеро младенцев. Ранее мертвый малыш был обнаружен в Саратове, в Вольске за убийство трехмесячного сына задержана женщина. Также дети умирали в Ершове, Хвалынске и Марксе.

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