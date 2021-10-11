В Саратовской области закрыта 21 школа из-за коронавируса и ОРВИ

На сегодня, 11 октября, в Саратовской области перешли на дистанционный режим обучения 273 образовательные организации в 26 районах, в которых обучаются 162 тысячи человек.

Из-за угрозы распространения коронавируса закрыт детский сад № 2 «Улыбка» в поселке Екатериновка и три школы, а также пять классов в пяти школах, 32 группы в 27 детских садах и 12 групп в пяти профорганизациях.

На карантин по ОРВИ и гриппу закрыты 18 школ, два детских сада, а также 13 классов и пять групп в пяти детских садах.

В семи ВУЗах области 436 студентов и 149 преподавателей заболели новой коронавирусной инфекцией. В пяти ВУЗах области на дистанционное обучение переведены 4524 студента 250 групп.

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