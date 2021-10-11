Во все детские сады Саратова дали отопление

На сегодня, 11 сентября, в Саратове во все детские сады уже дали отопление.
Всего подключено 610 из 617 объектов социальной сферы, то есть:
- все детские сады 214
- все школы кроме одной – 156 из 157
- 165 из 166 учреждений здравоохранения
- 75 из 80 училищ и вузов.
Пять вузов, одна школа и одно лечебное учреждение планируют включение отопления с 11 октября. Также тепло подается в 4199 многоквартирных домов, что составляет 98,4 процента от общего числа. По сообщению властей, основная причина отсутствия отопления в многоквартирных домах – это аварии на сетях ПАО «Т Плюс». Их обещают устранить к 12 октября.
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