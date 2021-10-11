Под Балашовым мужчина пострадал в перевернувшемся Daewoo Matiz

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 10 октября, в Балашовском районе Саратовской области произошло ДТП в котором пострадал мужчина, об этом сообщает ГУ ГИБДД региона.

В 17:39 на автодороге Р-22, на подъезде к Саратову, 33-летний водитель Daewoo Matiz не справился с управленеим и автомобиль перевернулся.

В результате ДТП водитель иномарки был доставлен в медицинское учреждение.

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