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Происшествия11 октября 2021 10:10

Под Балашовым мужчина пострадал в перевернувшемся Daewoo Matiz

Наталия Калинина
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Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 10 октября, в Балашовском районе Саратовской области произошло ДТП в котором пострадал мужчина, об этом сообщает ГУ ГИБДД региона.

В 17:39 на автодороге Р-22, на подъезде к Саратову, 33-летний водитель Daewoo Matiz не справился с управленеим и автомобиль перевернулся.

В результате ДТП водитель иномарки был доставлен в медицинское учреждение.

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