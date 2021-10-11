Житель Балашова стал жертвой мошенника из Новосибирска

Сегодня, 11 октября, правоохранители из Балашова рассказали о том, как задержали жителя Новосибирской области за обман местного жителя.
Подозреваемым оказался 28-летний житель Новосибирской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. В ходе служебной командировки полицейские из Балашова задержали его.
Сейчас задержанный находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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