Сегодня, 11 октября, в двух районах Саратова отключили воду. Об этом сообщает ООО «КВС».

В Волжском районе для работ УК «Соколовогорская ЖЭК» по адресу Весенняя, 10, прекращено холодное водоснабжение абонентов улиц: Соколовогорская, Весенняя, 1-й - 4-й Соколовогорский пр., Бакинская, Загорная. Восстановить подачу воды планируется к 20:00. Авария также произошла по адресу Соколовая, 150, отключена вода по адресам 32-й Стрелковой Дивизии от Соколовой до дома №146а. Последствия аварии обещают устранить к полуночи.

В Заводском районе ремонтные работы ведутся по адресу Энтузиастов,96. Прекращена подача воды по адресу Брянская (от дома №10 до поселка Князевка); 2-ой Акмолинский проезд, поселок Князевка. Воду коммунальщики обещают дать к 00:00.

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