В Саратовской области еще 363 человека заразились коронавирусом

Сегодня, 11 октября, в Саратовской области подтверждено 363 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 заразились 92 467 человек. Выздоровели с начала эпидемии 83 606 человек, за сутки — 202.

В Саратове прибавилось 138 новых случаев, в Энгельсском районе — 36, в Балашовском еще 26 пациентов, в Балаковском заразились 25 жителей, Пугачевском, Ртищевском — по 12, Вольском — 11, Ершовском, Марксовском — по десять человек.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 7;

- 7-14 лет – 12;

- 15-19 лет – 29;

- 20-29 лет – 29;

- 30-39 лет – 55;

- 40-49 лет – 62;

- 50-59 лет – 58;

- старше 60 – 111.

С пневмонией поступили 184 человека, с признаками ОРВИ — 176, с бессимптомным течением — трое.

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