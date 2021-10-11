Под Саратовом ГАЗель сбила вышедшего на дорогу водителя и протаранила иномарку

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 10 октября, в Саратовском районе произошла авария, в результате которой пострадал мужчина. Об этом сообщает ГУ ГИБДД региона.

В 14:30 около дома 11б на Сокурском тракте произошла авария. 38-летний водитель ГАЗели сбил 58-летнего мужчину, который вышел из автомобиля Renault Sandero, а затем врезался в его машину.

В результате ДТП пострадавший получил травмы и был доставлен в больницу.

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