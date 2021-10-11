В Татищевском районе мужчина нашел труп матери в соседском колодце

Следователи СК проверяют обстоятельства смерти пожилой женщины Фото: СУ СКР по Саратовской области

Житель села Идолга Татищевского района Саратовской области обнаружил свою мать мертвой у нее дома.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, 9 октября мужчина решил проведать родственницу, живущую в том же селе. Но дома ее не нашел. Тогда он проверил у соседей — и обнаружил тело в колодце для полива.

На место прибыли следователи. Они осмотрели тело 81-летней погибшей, но следов насильственной смерти не выявлено. Начато медицинское исследование для установления точной причины смерти.

Тело было обнаружено в колодце для полива Фото: СУ СКР по Саратовской области

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