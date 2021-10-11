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Происшествия11 октября 2021 5:40

Тело женщины в кровоподтеках найдено в доме на Танкистов

Труп нашли родственники
Источник:kp.ru
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СКР начал проверку обстоятельств смерти женщины

СКР начал проверку обстоятельств смерти женщины

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В доме на улице Танкистов в Саратове днем 10 октября было найдено тело 43-летней женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, труп обнаружили родственники. Прибывшие медики констатировали смерть.

Тело обнаружили родственники

Тело обнаружили родственники

Фото: СУ СКР по Саратовской области

На подбородке, шее и верхней части груди погибшей имелись кровоподтеки. Начата проверка для установления точной причины и обстоятельств смерти женщины. По итогам будет принято процессуальное решение.

Трагедия произошла в доме на улице Танкистов

Трагедия произошла в доме на улице Танкистов

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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