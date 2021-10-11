Тело женщины в кровоподтеках найдено в доме на Танкистов

СКР начал проверку обстоятельств смерти женщины
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В доме на улице Танкистов в Саратове днем 10 октября было найдено тело 43-летней женщины.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, труп обнаружили родственники. Прибывшие медики констатировали смерть.
Тело обнаружили родственники
Фото: СУ СКР по Саратовской области
На подбородке, шее и верхней части груди погибшей имелись кровоподтеки. Начата проверка для установления точной причины и обстоятельств смерти женщины. По итогам будет принято процессуальное решение.
Трагедия произошла в доме на улице Танкистов
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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