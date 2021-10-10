В Аркадакском районе дезориентированная пенсионерка не вернулась домой

В Саратовской области ищут пенсионерку

В Аркадакском районе Саратовской области пропала 81-летняя Анна Малюгина. Об этом сообщили в саратовском отделении поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

8 октября дезориентированная женщина ушла из дома в селе Ольшанка. Волонтеры сообщили её приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, седые короткие волосы, карие глаза. Анна была одета в камуфляжную куртку-спецовку, голубой халат на молнии, черные вязаное трико, калоши и вязаную шапку.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Анны Малюгиной, просят сообщит по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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