Машина с молодежью разбилась о внедорожник в Ивантеевке

ДТП в Ивантеевке Фото: ГИБДД по Саратовской области

Поздно вечером 9 октября в райцентре Ивантеевка Саратовской области произошло смертельное ДТП.

По данным ГИБДД, столкновение с внедорожником Volkswagen Touareg допустил 24-летний водитель Ford Focus. Автомобили врезались друг в друга на перекрестке улиц Кооперативная и Зеленая в 23.30.

Удар был такой силы, что два пассажира Ford погибли на месте столкновения. В машине кроме водителя было пять пассажиров. Еще три человека – 19-летняя девушка, 24-летняя женщина и 25-летний мужчина были госпитализированы с различными травмами. Водитель легковушки не пострадал, как и 27-летний водитель внедорожника.