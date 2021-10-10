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Происшествия10 октября 2021 11:17

Машина с молодежью разбилась о внедорожник в Ивантеевке

Два человека погибли, трое госпитализированы
Источник:kp.ru
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ДТП в Ивантеевке

ДТП в Ивантеевке

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Поздно вечером 9 октября в райцентре Ивантеевка Саратовской области произошло смертельное ДТП.

По данным ГИБДД, столкновение с внедорожником Volkswagen Touareg допустил 24-летний водитель Ford Focus. Автомобили врезались друг в друга на перекрестке улиц Кооперативная и Зеленая в 23.30.

Удар был такой силы, что два пассажира Ford погибли на месте столкновения. В машине кроме водителя было пять пассажиров. Еще три человека – 19-летняя девушка, 24-летняя женщина и 25-летний мужчина были госпитализированы с различными травмами. Водитель легковушки не пострадал, как и 27-летний водитель внедорожника.