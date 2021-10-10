Коронавирусом в Саратовской области заболели еще 358 человек

По данным регионального оперштаба, на утро 10 октября в Саратовской области зарегистрировано еще 358 новых случаев коронавируса. Это очередной рекордныйсуточный показатель заболеваемости.

Больше всего новых заражений в Саратове - 140. В Энгельсском районе — 40, Балаковском — 28, Балашовском — 25, Пугачевском, Ртищевском — по 10, Вольском — 9.

Среди заболевших 34 ребенка в возрасте до 14 лет и 90 человек старше 60 лет.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 145, с признаками ОРВИ — 206, с бессимптомным течением — 7.

С начала пандемии число заболевших COVID-19 в Саратовской области достигло 92 104 человека. Выздоровели 83 404 человека, за сутки — 256.