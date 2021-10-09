В Саратове идут поиски 73-летнего пенсионера

Фото: Лиза-Алерт Саратов

Сегодня, 9 октября, в Саратове ведутся активные поиски пропавшего пенсионера, об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Пропал 73-летний Николай Коньковский, его ищут с 5 октября 2021 года. Рост пропавшего составляет 175 см, он нормального телосложения, имеет седые короткие волосы и серо-голубые глаза. В день исчезновения на нем были черная куртка на молнии без капюшона, темные трико, черные сланцы и синяя вязаная шапка. Инфорг поиска Людмила Соловушка: 89372240660, 89271221825

ШТАБ волонтеров работает 9 октября с 20:30. КООРДИНАТЫ ШТАБА: 51.565133, 45.890829 (10 Дачная). Координатор поиска: kotovskii. Участников поиска просят иметь при себе медицинские маски и не приезжать с признаками простуды.

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