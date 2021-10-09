В Саратове новое отключение воды в Ленинском районе

Сегодня, 9 октября, в Саратове проходит очередное отключение воды в Ленинском районе, об этом сообщает ООО «КВС».

Авария произошла по адресу 3-я Степная, 19б. На время ремонтных работ прекращено холодное водоснабжение абонентов улиц: 3-я Степная, 4б, 8а, 8б, Благодарова, 5, 5а, 5б.

Восстановить подачу воды планируется к 20:00.

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