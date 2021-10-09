В Ершовском районе обнаружен пожилой утопленник

Фото: СУ СК по Саратовской области
Сегодня, 9 октября, в одном из водоемов Ершовского района Саратовской области было обнаружено тело мужчины. Проводится следственная проверка для установления всех обстоятельств случившегося.
Утром жительница поселка Лесной обнаружила в пруду тело человека, о чем сообщила в полицию. Спасатели областной службы спасения достали из воды труп мужчины. Признаков насильственной смерти на нем не обнаружено. По предварительным данным, тело пробыло в воде около суток. Погибшим оказался 56-летний житель поселка Лесной.
Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области.
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