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Общество9 октября 2021 12:24

В Ершовском районе обнаружен пожилой утопленник

Наталия Калинина
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Фото: СУ СК по Саратовской области

Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 9 октября, в одном из водоемов Ершовского района Саратовской области было обнаружено тело мужчины. Проводится следственная проверка для установления всех обстоятельств случившегося.

Утром жительница поселка Лесной обнаружила в пруду тело человека, о чем сообщила в полицию. Спасатели областной службы спасения достали из воды труп мужчины. Признаков насильственной смерти на нем не обнаружено. По предварительным данным, тело пробыло в воде около суток. Погибшим оказался 56-летний житель поселка Лесной.

Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области.

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