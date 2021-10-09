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Общество9 октября 2021 12:13

Еще 28 жителей Саратовской области скончались от коронавируса

В России поставлен очередной антирекорд по смертности
Наталия Калинина
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Сегодня, 9 октября, федеральный оперштаб представил новые данные по смертности от коронавируса в Саратовской области.

За прошедшие сутки скончались 28 человек: 16 женщин и 12 мужчин в возрасте от 42 до 85 лет. Общее количество жертв новой коронавирусной инфекции в регионе достигло 3 271 человек.

Стоит также отметить, что сегодня в России поставлен очередной антирекорд по смертности: скончались 968 человек за сутки.

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