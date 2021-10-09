В Саратовской области введена обязательная вакцинация для таксистов и медиков

В Саратовской области введена обязательная вакцинация для тех, кто много контактирует с людьми

На сегодня, 9 октября, в Саратовской области, в вязи с ростом заболеваемости коронавирусом и сезонным ОРВИ, была введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан. Оперштаб подробно информирует, кому положено сделать прививку:

- чиновникам;

- всем работникам образовательных учреждений;

- врачам и медперсоналу;

- соцаботникам;

- сотрудникам МФЦ;

- сотрудникам заведений общественного питания;

- курьерам;

- работникам общественного транспорта и таксистам;

- сотрудникам почты и гостиниц;

- парикмахерам и сотрудникам фитнес-центров;

- работникам банков и салонов связи;

- организаторам культурно-зрелищных мероприятий;

- сотрудникам прачечных и химчисток;

- работающим в саунах, бассейнах, аквапарках;

Работодатели обязаны обеспечить вакцинацию не меньше 80% коллектива.

Первый компонент вакцины полагается сделать до 15 ноября, второй – до 15 декабря.

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