В Саратовской области введена обязательная вакцинация для таксистов и медиков

В Саратовской области введена обязательная вакцинация для тех, кто много контактирует с людьми
На сегодня, 9 октября, в Саратовской области, в вязи с ростом заболеваемости коронавирусом и сезонным ОРВИ, была введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан. Оперштаб подробно информирует, кому положено сделать прививку:
- чиновникам;
- всем работникам образовательных учреждений;
- врачам и медперсоналу;
- соцаботникам;
- сотрудникам МФЦ;
- сотрудникам заведений общественного питания;
- курьерам;
- работникам общественного транспорта и таксистам;
- сотрудникам почты и гостиниц;
- парикмахерам и сотрудникам фитнес-центров;
- работникам банков и салонов связи;
- организаторам культурно-зрелищных мероприятий;
- сотрудникам прачечных и химчисток;
- работающим в саунах, бассейнах, аквапарках;
Работодатели обязаны обеспечить вакцинацию не меньше 80% коллектива.
Первый компонент вакцины полагается сделать до 15 ноября, второй – до 15 декабря.
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