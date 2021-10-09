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Происшествия9 октября 2021 10:28

В Марксе умер полуторагодовалый малыш с кишечной инфекцией

В Саратовской области умер третий младенец за сутки
Наталия Калинина
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В Марксе скончался полуторагодовалый ребенок, об этом сообщает районная прокуратура, которая уже начала проверку обстоятельств случившегося.

По предварительным данным, вчера, 8 октября, малыш поступил в районную больницу с признаками ОРВИ, острой кишечной инфекции, сердечно-сосудистой недостаточностью и подозрением на желудочное кровотечение. Сегодня мальчик умер в больнице.

На место происшествие выезжал и.о. межрайонного прокурора, следственно-оперативная группа, ПДН. Тело ребенка направлено на судебно-медицинское исследование.

Семья малыша числилась благополучная, ранее в поле зрения соцработников не попадалась. По результатам прокурорской проверки при наличии оснований будут приняты меры.

Напомним, ранее гибель детей произошла в Ершове и Хвалынске. Всего скончалось трое малышей за сутки.

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