В Марксе умер полуторагодовалый малыш с кишечной инфекцией

В Марксе скончался полуторагодовалый ребенок, об этом сообщает районная прокуратура, которая уже начала проверку обстоятельств случившегося.

По предварительным данным, вчера, 8 октября, малыш поступил в районную больницу с признаками ОРВИ, острой кишечной инфекции, сердечно-сосудистой недостаточностью и подозрением на желудочное кровотечение. Сегодня мальчик умер в больнице.

На место происшествие выезжал и.о. межрайонного прокурора, следственно-оперативная группа, ПДН. Тело ребенка направлено на судебно-медицинское исследование.

Семья малыша числилась благополучная, ранее в поле зрения соцработников не попадалась. По результатам прокурорской проверки при наличии оснований будут приняты меры.

Напомним, ранее гибель детей произошла в Ершове и Хвалынске. Всего скончалось трое малышей за сутки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.