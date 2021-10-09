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Происшествия9 октября 2021 10:16

В Вольске женщина погибла на пожаре из-за неисправной проводки

Наталия Калинина
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Фото: СУ СК по Саратовской области

Фото: СУ СК по Саратовской области

Вчера, 8 октября, в Вольске произошел пожар, жертвой которого стала женщина, об этом сообщает ГУ МЧС Саратовской области.

Возгорание было зарегистрировано в 17:31. На пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в частном доме на улице Комбайнерова. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная проводка.

В результате пожара погибла 43-летняя женщина. На тушение выезжали 3 пожарных расчёта.

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