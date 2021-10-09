В Саратове осталась без воды поликлиника и восемь улиц

Сегодня, 9 сентября, в Ленинском районе Саратова сразу в трех местах отключили воду, о чем сообщает ООО «КВС».

На время сварочных работ на водопроводе по адресу Московское шоссе, 16а, прекращено холодное водоснабжение абонентов улиц: Московское шоссе от дома №16 до Елшанского кладбища; Песчано-Уметский тракт от Московского шоссе до переезда; Елшанская, Учительская, Клубная. Восстановить подачу воды планируется к полуночи. Следует отметить, что в зону отключения попала Саратовская городская поликлиника №9.

Ремонтные работы также ведутся по адресу Строителей, 6. Из-за них вода отключена для жителей домов по адресам проспект Строителей, 4-18, на четной стороне. Ремонт обещают закончить к 20:00.

Еще одна авария произошла на линии водопровода по адресу Лебедева-Кумача, 78. Прекращена подача холодной воды для абонентов улиц: Лебедева-Кумача, 78; Тархова, 14а,б. Здесь работы также планируют завершить к 20:00.

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