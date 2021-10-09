В Саратовской области еще 352 жителя заразились коронавирусом

Сегодня, 9 октября, в Саратовской области подтверждено еще 352 новых случая коронавируса. Всего заразились 91 746 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 83 139 человек, за сутки — 324.
В Саратове зарегистрировано 133 новых случая, в Энгельсском районе — 43, в Балашовском прибавилось 29 пациентов, в Балаковском — 25, в Вольском, Пугачевском подтверждено по 11 заражений, в Озинском, Ртищевском — по девять.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет – 16;
- 7-14 лет – 22;
- 15-19 лет – 16;
- 20-29 лет – 44;
- 30-39 лет – 60;
- 40-49 лет – 62;
- 50-59 лет – 35;
- старше 60 – 97.
С пневмонией поступили 182 человека, с признаками ОРВИ — 160, с бессимптомным течением — 10.
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