В Саратовской области еще 352 жителя заразились коронавирусом

Сегодня, 9 октября, в Саратовской области подтверждено еще 352 новых случая коронавируса. Всего заразились 91 746 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 83 139 человек, за сутки — 324.

В Саратове зарегистрировано 133 новых случая, в Энгельсском районе — 43, в Балашовском прибавилось 29 пациентов, в Балаковском — 25, в Вольском, Пугачевском подтверждено по 11 заражений, в Озинском, Ртищевском — по девять.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 16;

- 7-14 лет – 22;

- 15-19 лет – 16;

- 20-29 лет – 44;

- 30-39 лет – 60;

- 40-49 лет – 62;

- 50-59 лет – 35;

- старше 60 – 97.

С пневмонией поступили 182 человека, с признаками ОРВИ — 160, с бессимптомным течением — 10.

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