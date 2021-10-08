На пожаре в Вольске погибла женщина, ее муж успел выбраться

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Вечером 8 октября в Вольске произошел пожар в частном доме на улице Комбайнеров. На пожаре погибла 43-летняя женщина.

В пресс-службе регионального следственного управления СКР по Саратовской области рассказали, что возгорание в доме в 17.20 заметил проходивший мимо мужчина. Он приехал в гости к соседям и увидел пожар. Он вызвал пожарных.

- До приезда пожарных из горящего дома смог выбраться 43-летний хозяин жилища. После тушения огня в доме было обнаружено тело его 43-летней супруги. Повреждений на теле женщины в ходе внешнего осмотра следователем - не выявлено. По предварительным выводам, ее смерть наступила вследствие отравления продуктами горения. Назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины ее смерти, - сообщили в региональном СУ СКР. Проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в коридоре дома. Причина пожара пока неизвестна.