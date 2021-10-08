В Саратовской области продлены коронавирусные ограничения

Сегодня, 8 октября, в Саратовской области были продлены до 24 октября коронавирусные ограничения, об этом сообщил в своем телеграм-канале Роман Бусаргин. Там же он опубликовал подписанное распоряжение по этому поводу.

На основании предписания главного санитарного врача продлены ограничения на работу некоторых организаций.

По 24 октября 2021 года закрыты детские игровые площадки и игровые комнаты для детей в торгово-развлекательных центрах, комплексах, универмагах, моллах и других подобных учреждениях.

С 11 октября 2021 года по 24 октября 2021 года запрещена продажа кальянов в общественных местах с 23:00 до 6:00.

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