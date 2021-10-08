В Саратове коммунальщики с августа не убирают в заваленном землей дворе

Саратовский двор завален мусором

Сегодня, 8 октября, жительница Саратова пожаловалась, что сотрудники коммунальных служб не восстановили благоустройство после работ, проведенных еще в августе.

В паблике «Типичный Саратов» ВКонтакте пользователь Екатерина Николаева пишет, что неприятная ситуация сложилась между домами 143/147 на Зарубина и 171/179 на Рахова.

- Летом коммунальщики проводили здесь работы с выемкой грунта. Работы были закончены в августе, ямы закопаны и заасфальтированы, но остался сюрприз в виде кучи грунта с мусором, который рабочие оставили у теплового пункта, - пишет горожанка и напоминает, что ранее уже писала в группу об этом в начале сентября, на что получила комментарий от «Администрации города Саратова». Чиновники сообщили, что была отправлена заявка на вывоз мусора.

Фото: Типичный Саратов

- Итак, уже почти 2 месяца наш двор украшает мусорная куча и она растет, потому что ее кто-то заботливо присыпал песочком. Обращаюсь с требованием к организации ПАО «Т Плюс» убрать за собой кучу грунта и мусора в кратчайшие сроки. Обращаюсь с требованием к «Администрации города Саратова» проконтролировать уборку грунта и мусора, - сообщает недовольная горожанка.

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