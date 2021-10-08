В Вольске прокуратура заставила выдать пенсионеру протез ноги

Фото: Прокуратура Саратовской области

В Вольском районе Саратовской области прокуратура помогла инвалиду 2 группы получить долгожданный протез ноги, об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Региональное отделение Фонда социального страхования РФ длительное время не обеспечивало мужчину необходимыми техническими средствами реабилитации, в связи с этим прокуратура внесла представление и.о. управляющего организацией.

После вмешательства надзорного органа заявитель получил нужный протез.

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