Долгострой на Сакко и Ванцетти могут не сдать и в этом году

В Саратове в очередной раз перенесли сроки сдачи дома № 31 по улице Сакко и Ванцетти и проблемной многоэтажки на улице Майская в поселке Жасминный.

Как заявила 8 октября в ходе еженедельного заседания рабочей группы по проблемам обманутых дольщиков замглавы администрации Саратова по градостроительству и архитектуре Наталья Согомонова, ЖСК «Волга» на Сакко и Ванцетти, 31 к сегодняшнему дню построен на 81%. Продолжается отделка, установка лифтов и поэтому срок ввода дома перенесен с 30 октября на 30 декабря.

Председатель правительства Роман Бусаргин заметил, что это далеко не первый за последние пару лет срыв сроков сдачи объекта. Замминистра строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин заметил, что и этот срок может быть не последним и сдача дома перейдет в 2022 год. По его словам на объекте работают очень мало строителей.

Скорее всего не сдадут в назначенный срок – 30 октября дом ПК «Росток-95» на улице Майской в поселке Жасминный.

Подрядчик заканчивает последние отделочные работы, объект готов на 97%. При этом только доработка документов потребует еще как минимум месяц, а значит до начала ноября не уложатся.

К 1 ноября остается в силе срок сдачи еще одного долгостроя - ООО «Автодом» на улице Верхней. Сейчас здесь проводят подключение газа. Дело осталось за благоустройством териитории.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.