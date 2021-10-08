В Саратове посетительница торгового центра без маски пряталась от полиции

Сегодня, 8 октября, в Саратове прошел очередной рейд по рынкам и ТЦ на предмет соблюдения масочного режима. Посетительница ТЦ «Манеж», которая была без маски, пыталась спрятаться от проверяющих, но не успела.
Капитан полиции сразу заметил женщину без маски, но она испугалась и попыталась скрыться от полицейских и журналистов. Безмасочница даже попыталась спрятаться в примерочной одного из магазинов. После этого она маску все-таки надела.
Во время рейда правоохранителям попалась еще одна нарушительница масочного режима, которая отказалась надеть маску, ссылаясь на некую справку о наличии у нее иммунитета. Журналисты очень смутили нарушительницу, она на повышенных тонах говорила, что является «обретателем иммунитета!».
В Крытом рынке проверяющие также составили протокол о нарушении на продавца цветов. На остальных точках нарушителей не нашли.
Рейды по соблюдению масочного режима власти обещают проводить ежедневно.
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