В Саратове посетительница торгового центра без маски пряталась от полиции

Сегодня, 8 октября, в Саратове прошел очередной рейд по рынкам и ТЦ на предмет соблюдения масочного режима. Посетительница ТЦ «Манеж», которая была без маски, пыталась спрятаться от проверяющих, но не успела.

Капитан полиции сразу заметил женщину без маски, но она испугалась и попыталась скрыться от полицейских и журналистов. Безмасочница даже попыталась спрятаться в примерочной одного из магазинов. После этого она маску все-таки надела.

Во время рейда правоохранителям попалась еще одна нарушительница масочного режима, которая отказалась надеть маску, ссылаясь на некую справку о наличии у нее иммунитета. Журналисты очень смутили нарушительницу, она на повышенных тонах говорила, что является «обретателем иммунитета!».

В Крытом рынке проверяющие также составили протокол о нарушении на продавца цветов. На остальных точках нарушителей не нашли.

Рейды по соблюдению масочного режима власти обещают проводить ежедневно.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.