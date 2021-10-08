Михаил Исаев поручил начать расследование по срыву сроков отопительного сезона

Глава Саратова Михаил Исаев поручил своему первому заместителю провести служебное расследование в отношении ответственных лиц, не обеспечивших своевременное начало отопительного сезона в Саратовской области.

Власти планируют обратиться в главной офис ПАО «Т Плюс» о систематическом нарушении сроков региональным представительством, что привело к срыву начала отопительного сезона в регионе.

Сегодня, 8 октября, на утро к теплоснабжению было подключено 601 из 617 объектов социальной сферы, что составляет 97,4%.

- Детских садов подключено 211 из 214, школ – 152 из 157, медучреждений – 164 из 166, училищ и вузов – 74 из 80. Некоторые вузы перенесли на 11 октября дату в заявке: все равно сейчас они на удаленке. Что касается многоквартирных домов, то отопление подается в 4042 многоквартирных дома, это 94,7%, - заявили в мэрии.

Основной причиной отсутствия тепла в домах власти назвали повреждения на теплотрассах филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс».

- На сегодняшний день зафиксировано 54 аварийных ситуации на их сетях, работает 11 бригад. Тем не менее есть проблемы с регулировкой параметров после сборки участков, которые попали в зону реконструкции тепломагистралей, - пишет Михаил Исаев.

Для граждан по-прежнему работают телефоны «горячих линий» по отоплению:

комитет по ЖКХ: 26-05-67, 26-44-94, 26-19-44;

центральный пункт по номеру: 659-659;

- Волжский район: 659-695;

- Заводской район: 659-895 (временно);

- Кировский район: 659-872;

- Ленинский район: 659-873;

- Октябрьский район: 659-874;

- Фрунзенский район: 659-876.

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