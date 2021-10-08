Олег Костин раскритиковал невнимательных к амбулаторным пациентам главврачей

Сегодня, 8 октября, министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин провел очередное рабочее совещание с главными врачами медучреждений региона. Он призвал активнее вести вакцинацию населения.

Олег Костин раскритиковал некоторых главврачей за то, что не всем амбулаторным бальным с ковидом выдают памятки о приеме необходимых лекарственных препаратов и подчеркнул недопустимость подобных ситуаций. Он также попросил главврачей рассмотреть возможность поощрения сотрудников, проявляющих особую активность в борьбе с коронавирусом, в том числе путевками в санатории и на базы отдыха.

- Прошу обеспечить вакцинацией всех, кто обратился за прививкой от COVID-19. Нужно проработать и вопрос о создании дополнительных мобильных прививочных пунктов, в том числе в местах массового скопления людей, - поручил министр.

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