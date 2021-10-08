На предприятии должны появиться новые корпуса

В Энгельсе развивается производство по ремонту вертолетов. Сегодня, 8 октября, в совем телеграм-канале Роман Бусаргин.

Председатель регионально правительства посетил в Энгельсе авиационный ремонтный завод АО «Вертолетная сервисная компания». На заводе ведется ремонт вертолётов МИ-8Т, МИ-8МТ, АНСАТ-У и их модификаций. Кроме того, предприятие имеет разрешение на капремонт авиатехники.

На предприятии работают 658 человек. Средняя заработная плата составляет более 50 тысяч рублей.

По итогам 2020 года объем производства увеличился на 7,3% по сравнению с 2019 годом. В текущем году по итогам первых 9 месяцев рост этого показателя уже 37% к показателям того же периода 2020 года.

Сейчас планируется создание нового производственного комплекса. На заводе должны появтьься основной производственный корпус для ремонта вертолётов, покрасочный корпус и ангар для хранения ремфонда.

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