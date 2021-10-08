В центре Саратова до утра не будет воды

Сегодня, 8 октября, в центре Саратова отключили воду до утра, о чем сообщает ООО «КВС».

Аварий произошла на городском водопроводе по адресу Радищева, 3. На время ремонта труб прекращена подача холодной воды для абонентов на улицах Провиантская (четная сторона) от Мичурина до Рабочей; Рабочая (нечетная сторона) от Радищева до Провиантской.

Закончить работы коммунальщики планируют только завтра, 9 октября, к 8:00.

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