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Общество8 октября 2021 15:03

В центре Саратова до утра не будет воды

Наталия Калинина
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Сегодня, 8 октября, в центре Саратова отключили воду до утра, о чем сообщает ООО «КВС».

Аварий произошла на городском водопроводе по адресу Радищева, 3. На время ремонта труб прекращена подача холодной воды для абонентов на улицах Провиантская (четная сторона) от Мичурина до Рабочей; Рабочая (нечетная сторона) от Радищева до Провиантской.

Закончить работы коммунальщики планируют только завтра, 9 октября, к 8:00.

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