В Балакове санитар отсудил у работодателя 500 тысяч рублей

В Балакове санитар бюро судмедэкспертизы отсудил у работодателя полмиллиона рублей, об этом сообщает пресс-служба УФССП Саратовской области.

Как выяснили приставы, мужчину неправомерно уволили в 2019 года мужчину незаконно уволили за неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей. Балаковец обратился в суд и выиграл: его восстановили на работе.

Кроме этого, с работодателя был взыскан средний заработок за период вынужденного прогула с декабря 2019 года по август 2021 года. Сумма составила почти 490 тысяч рублей, а также 10 тысяч рублей жителю Балакова удалось получить в качестве компенсации морального вреда. Сейчас мужчина продолжает работать на старом месте.

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