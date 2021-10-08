В Саратовской области умер второй младенец за сутки

Сегодня, 8 октября, в Хвалынске скончался младенец, проводится следственная проверка.

Около 12 часов дня бригада скорой прибыла на вызов в частный домов в Хвалынске. Там медики констатировали смерть новорожденной девочки. Возраст ребенка был 1 месяц.

По факту смерти ребенка организована проверка. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Следователи собирают информацию о семье, где воспитывался ребенок.

Напомним, это уже второй случай смерти младенца за сутки. Ранее скончался малыш в Ершовском районе.

А за последние дни это уже четвертый случай гибели младенца. Ранее мертвый малыш был обнаружен в Саратове, а в Вольске за убийство трехмесячного сына задержана женщина.

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