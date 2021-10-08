Типографию на Вишневой заливает кипятком от «Т Плюс»

Редакцию заливает водой

Сегодня, 8 октября, жертвами очередной коммунальной аварии стали корреспонденты "КП-Саратов" и типографии на Вишневой,10. Подвал офисного здания и типографии заливает кипятком.

Аварию заметили в первой половине дня. Подвал здания по адресу Вишневая, 10 заливает горячей водой. Вода течет прямо из стены. Протечка находится в люке "Т Плюс", который находится нв 30 метрах от здания.

Пар из люка на дороге

При обследовании колодца, где предположительно произошла авария, из него пошел густой пар.

Не смотря на обращения в «Т Плюс» пока никакой реакции на аварию не последовало.

Напомним, зимой 2020 года здесь разморозило ряд коммуникаций. Ремонтники «Т Плюс» вынуждены были спускаться в колодец прикрываясь металлическим щитом – из-за дефектной задвижки в колодце был риск получить ожоги и даже свариться заживо. С тех пор никаких попыток устранить неисправность не предпринималось, не смотря на многочисленные заявки от предпринимателей.

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