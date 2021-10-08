В Красноармейском районе произошла тройная авария

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 8 октября, в Красноармейском районе Саратовской области произошла авария с участием трех машин. Есть пострадавший.

В 8:30, на трассе «Самара-Волгоград», на подъезде к селу Бобровка произошла авария. «Лада Гранта», под управлением 34-летнего водителя врезалась в автомобиль «Нефаз», за рулем которого сидел 37-летний мужчина, и Daewoo Nexia с 40-летним водителем.

Пострадал водитель «Лады Гранта», с травмами он доставлен в больницу, о чем сообщает региональная автоинспекция.

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